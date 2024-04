Tom Payne und Jennifer Akerman kündigen neuen Podcast an

Dafür kündigte das Ehepaar mit der Geburt ihrer zwei Kinder ein neues Projekt an: "Wir freuen uns unsere Reise (von dem Moment an, an dem wir erfahren haben, dass wir Zwillinge haben werden, über die einzigartige Geburt und darüber hinaus) in unserem neuen Podcast 'California Dreamin'' zu teilen. Wir sprechen über unser Leben in Los Angeles und wie wir jetzt unsere Karrieren mit drei Kindern stemmen."

Payne und Akerman sind bereits seit 2013 ein Paar. Im November 2018 hielt der Schauspieler um die Hand der gebürtigen Schwedin an. Der ehemalige "The Walking Dead"-Star wollte seine Ehefrau ursprünglich im April 2020 heiraten. Aufgrund der Corona-Pandemie verschob sich die Hochzeit im kleinen Kreis auf den Dezember 2020. Bevor sie im November 2022 heiratete das Paar still und heimlich ein zweites Mal. Sängerin Jennifer Akerman ist die Schwester der Hollywood-Schauspielerin Malin Akerman (45).