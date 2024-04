"Freue mich sehr darüber"

"Ich freue mich sehr darüber", sagte Henry Cavill bei der New Yorker Premiere des Spionagefilms "The Ministry of Ungentlemanly Warfare". Weiter gestand er: "Natalie und ich sind beide sehr aufgeregt." Als der Reporter entgegnete, der Schauspieler werde sicher "ein großartiger Vater", antworte Cavill mit einem Lächeln: "Danke". Weitere Details, etwa zum erwarteten Geburtstermin oder dem Geschlecht des Babys, verriet er bisher nicht.

Das Paar wurde zuvor am 14. April Händchen haltend in New York City gesichtet. Viscuso trug ein enganliegendes schwarzes Kleid und dazu passende Stiefel, während Henry Cavill eine blaue Jacke zu einem hellbraunen T-Shirt und einer blauen Hose kombinierte.