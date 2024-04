Talkshow mit "TWD"-Hundebesitzer:innen

Obwohl wir von all diesen Ideen eigentlich ganz begeistert wären, handelt es sich bei "The Walking Dog" um einen Ableger der Originalserie der ganz anderen Art: "The Walking Dog" ist eine Talkshow, in denen Hundebesitzer:innen aus dem Serien-Cast eingeladen werden (Jeffrey Dean Morgan beispielsweise ist bekennender und glühender Hunde-Fan), um ihren "besten Freund auf vier Pfoten" vorzustellen. Streng genommen handelt es sich hier also eher um ein Spin-Off der Talkrunde "The Talking Dead", die stets im Anschluss einer aktuellen "TWD"-Episode ausgestrahlt wurde.

Für Fans mag die Idee einer "The Walking Dog"-Show zwar absurd anmuten, AMC jedoch sieht das (freilich) anders. "Wir wissen, dass die Beziehung zwischen Daryl und Dog sehr beliebt ist. Wir verkaufen jede Menge Merchandise-Artikel rund um Dog, daher ist dies eine wirklich unterhaltsame Voraussetzung für eine Originalserie“, so Kim Granito, Chief Marketing Officer von AMC Networks (via "Adweek.com"). "Viele der Darsteller:innen haben eigene Hunde und die Fans wollen mehr wissen, deshalb ist dies eine Talkshow mit Hundebesitzer:innen von 'The Walking Dead', ihren Hunden und Marken.“

Na, dann bleibt dazu nur noch eins zu sagen: Wuff!