"Too Hot To Handle": Sind die Paare aus Staffel 3 noch zusammen?

Jackson und Izzy

Bei den restlichen KandidatInnen von "Too Hot To Handle" lief es nicht ganz so gut in der Datingshow: Die TeilnehmerInnen zeigten sich zwar offen für tiefgründige Gespräche und feste Bindungen, als ZuschauerIn hatte man aber das Gefühl, dass manchen die Zeit zu kurz war. So lief es in der Show für Jackson und Izzy ganz gut, aber ohne gemeinsame Dates und wenig Zeit scheint keine Beziehung daraus entstanden zu sein. Auf Instagram folgen sich die beiden allerdings.

Olga und Stevan

Nachdem Stevan eigentlich Interesse an Georgia gezeigt hatte, fokussierte er sich in späteren Folgen auf die Britin Olga. In der Show ist keine Beziehung daraus entstanden und anhand ihrer Instagram-Profile lässt sich kein weiterer Kontakt feststellen. Zumindest folgen sie sich gegenseitig, vielleicht kann eine Reunion-Folge noch Aufklärung bringen.

Brianna und Obi

Brianna und Obi stießen erst später zur Gruppe dazu. In den letzten Folge hatte man das Gefühl, dass sie beide Interesse aneinander hatten, ob etwas Festes daraus entstanden ist, ist nicht bekannt.

Als Single haben die Show Georgia, Jaz, Truth, Patrick und Gerrie verlassen.

Alle drei Staffeln von "Too Hot To Handle" sind auf Netflix zu sehen.