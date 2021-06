Diese Serien-Stars wollten, dass ihre Charaktere getötet werden:

5. Aidan Turner als Mitchell in " Being Human"

Turner wollte unbedingt die Serie verlassen, denn er hatte ein vielversprechendes Projekt in der Pipeline. Durch seinen Tod in "Being Human" schaffte sich der Darsteller genug Platz im Terminkalender, um Kili in "Der Hobbit" zu spielen. Auch wenn er in Peter Jacksons Trilogie kaum wiederzuerkennen war, legte er eine großartige Leistung als mutiger Zwerg in Mittelerde hin.