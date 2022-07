"My Neighbor Adolf"-Trailer: Udo Kier spielt wieder Hitler

Internationale Produktion

Der in St. Petersburg geborene und in Tel Aviv aufgewachsene Regisseur Leon Prudovsky hat mit dieser Farce eine wahrhaft internationale Produktion auf die Beine gestellt, da Argentinien, Israel, Kolumbien und Polen an ihrem Zustandekommen beteiligt waren. Prudovsky verfasste das Drehbuch gemeinsam mit Dmitry Malinsky ("Max & Millie"). Von seinen beiden Hauptdarstellern ist David Hayman der Unbekanntere, doch der Schotte hat sich durch sein Mitwirken an Filmen wie "Rob Roy“ und "Fräulein Smillas Gespür für Schnee" oder "Der Junge im gestreiften Pyjama" einen Namen gemacht.

Für Udo Kier ist es inzwischen wohl beinahe Routine geworden, in Hitlers Rolle zu schlüpfen, da er diese Figur bereits in der Sci-Fi-Komödie "Iron Sky 2" und unter Schlingensiefs Regie in "!00 Jahre Adolf Hitler – Die letzten Stunden im Führerbunker" verkörpert hat. Und in Staffel 2 der Amazon-Serie "Hunters" wird er noch heuer ebenfalls als Adolf Hitler zu sehen sein.

"My Neighbor Adolf" erlebt am 4. August seine Weltpremiere beim Locarno Film Festival. Wann und in welcher Form der Film dann bei uns verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.