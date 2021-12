Schauspiel-Legende Udo Kier für Spirit Awards nominiert

Alternder Friseur

Darin spielt der gebürtige Kölner einen alternden Friseur, der eine frühere Kundin (Linda Evans) für ihr Begräbnis zurechtmachen soll. Mit Kier sind unter anderem Simon Rex ("Red Rocket") und Clifton Collins Jr. ("Jockey") im Rennen. Favorit ist mit sieben Nominierungen die schwarzhumorige Komödie "Zola" über eine Stripperin auf einem Roadtrip.

Mit "Zola" treten in der Sparte "Bester Film" die Dramen "The Lost Daughter", "A Chiara", "C"mon C"mon" und der Thriller "The Novice" an.

In der Sparte "Bester Internationaler Film" sind unter anderem "Drive my Car" (Japan), "Parallele Mütter" (Spanien) und Finnland mit "Compartment No 6" vertreten.