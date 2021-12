Bei den Preisen für Musical- und Comedy-Serien führt der warmherzige Publikumshit "Ted Lasso" über einen amerikanischen Football-Trainer im britischen Fußball mit vier Nominierungen das Feld an. Auch Hauptdarsteller Jason Sudeikis kann in der Titelrolle auf den Golden Globe hoffen. Als beste Serie stehen auch "The Great", "Hacks", "Only Murders in the Building" und "Reservation Dogs" zur Wahl. In weiteren Schauspielkategorien sind unter anderem Jennifer Aniston ("Morning Show"), Kate Winslet ("Mare of Easttown") und Steve Martin ("Only Murders in the Building") nominiert.