Backlash wegen Kurzhaarfrisur für neue Rolle

Am 7. Mai postete Altenberger erstmals ein Foto ihrer neue Frisur. Die junge Frau zeigt sich in einem Instagram-Posting mit kahl geschorenem Kopf, denn für ihre neue Rolle in dem Film "Unter der Haut der Stadt" spielt sie eine krebskranke Frau. "Als ich das Drehbuch vor zwei Jahren zum ersten Mal gelesen hatte, war mir sofort klar: Diese Rolle bekommt alles von mir. Caro, dir und deiner Geschichte opfere ich meine Haare", schrieb die Schauspielerin, die zuvor eine lange braune Mähne trug, unter das Foto.

Doch neben Komplimenten zu diesem radikalen Haarschnitt und ihrem neuen Aussehen bekommt die 33-Jährige auch eine Menge negativer Kommentare für ihre Frisur ab.