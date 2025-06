In der Zwischenzeit ist sie ohne Zweifel einer der bekanntesten Stars in der deutschsprachigen Unterhaltungsbranche geworden. Vor "Das Superweib" hat sie unter anderem "Schtonk" gedreht, danach folgten unzählige weitere Filme plus jede Menge Serien-Formate. Zudem arbeitete sie als Produzentin und lehrte als Gastdozentin an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München.

Einmal Superweib, immer Superweib? Blonde Mähne, nahezu nabeltiefes De­kolle­té, Schmollmund, lasziver Blick aus katzengrünen Augen. Irgendwie muss Veronica Ferres damit seit 1996 leben. Damals spielte sie nach einer durchaus witzigen Romanvorlage von Hera Lind (67) in der Komödie "Das Superweib" die Hauptrolle. Das war vor 29 Jahren - und die Ferres war 31. Am 10. Juni wird sie 60 .

Die Ferres und der Dietl

Die jüngste Tochter eines Kohlen- und Kartoffelhändlers aus Solingen hatte es in jungen Jahren nicht immer leicht. Auf dem Gymnasium mobbten sie ihre Mitschülerinnen, weil sie etwas übergewichtig war und nannten sie "Fettes" statt Ferres. Doch die Sitznachbarin des späteren TV-Philosophen Richard David Precht (60) hatte ein Ziel: die Bühne. Sie spielte schon als Schülerin in der Schultheatergruppe mit sowie beim Kölner Theater "Die Bacchanten".

Nach dem Abitur wurde sie von mehreren Schauspielschulen wegen ihrer Körpergröße von rund 1,80 m abgewiesen, ging nach München und studierte Germanistik, Theaterwissenschaft und Psychologie (ohne Abschluss). Daneben spielte sie in "Die Geierwally", zwei "Tatorten", in der TV-Serie "Büro, Büro". Sie nahm privaten Schauspielunterricht am Max Reinhardt Seminar in Wien und trat am Landestheater Coburg auf, am Düsseldorfer Schauspielhaus sowie am Staatstheater München.

Dann lernte sie 1990 den Münchner Kultregisseur Helmut Dietl (1944-2015) kennen, es war die Initialzündung für ihre Karriere. Dietl besetzte sie in der Rolle der Muse Martha des Hitler-Tagebuch-Fälschers Fritz Knobel (Uwe Ochsenknecht) im Kinofilm "Schtonk!". Die Komödie erregte großes internationales Aufsehen, wurde unter anderem als bester fremdsprachiger Film für einen Oscar nominiert. Dietl drehte mit ihr noch zwei weitere Filme. In "Rossini" gab sie das verführerische "Schneewittchen" und in der Mediensatire "Late Show" die Seriendarstellerin Maria - wieder sehr blond, sehr verführerisch, was beim Publikum sehr gut ankam.