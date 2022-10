Diese Geschichte von Drehbuchautor und Regisseur Samuel Van Grinsven erscheint in der kurzen Zusammenfassung ehrlich gesagt reichlich absurd und es kommt wohl ganz auf die Schauspielkunst der Beteiligten an, um hier ein glaubwürdiges Ergebnis vorzuweisen. Mit Vicky Krieps wurde auf jeden Fall eine richtige Wahl getroffen, denn diese Darstellerin hat bisher noch in keiner ihrer Rollen enttäuscht.

Ehe "Went Up the Hill" in den Kinos starten kann, vergeht bestimmt noch mindestens ein Jahr. Bis dahin hat Krieps womöglich einen noch größeren Bekanntheitsgrad erreicht: Immerhin wird "Corsage" von Österreich als Kandidat für den Auslands-Oscar eingereicht. In Cannes hat sie heuer für ihre Darstellung der Kaiserin Elisabeth bereits den Preis "Un Certain Regard" erhalten und das wäre doch die beste Voraussetzung für einen Oscar.