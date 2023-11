Der Kult-Film "Flash Gordon"

Produzent Dino De Laurentis verpflichtete seinerzeit mit Jones einen unbekannten Newcomer für die Hauptrolle in der Verfilmung des Comic-Klassikers "Flash Gordon". "Ich habe die Rolle aus drei Gründen bekommen", erzählte Jones. "Weil ich Football-Spieler war, weil ich so wie Flash ein bisschen naiv bin, und wegen des Aussehens. Denn wenn man ein Bild von Buster Crabbe nimmt, der Flash Gordon in den 30er-Jahren in der ersten Serien-Verfilmung spielte, und eines von mir mit 22 dazulegt, schauen wir aus wie Zwillinge."

"Flash Gordon" soll man als farbenfrohes Spektakel genießen, schlägt Jones vor, und nur Spaß dabei haben (es gibt eine neue 4K-Fassung auf Blue-Ray). Der Soundtrack von Queen genießt auch längst Kultstatus. "Aber ich bin wohl der einzige Schauspieler, der in dem Film mitwirkte, der die Band nie getroffen hat", so Jones.