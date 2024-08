Vince Vaughn (54) freut sich, dass er mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame ausgezeichnet wurde. Doch noch mehr freut er sich über seine Familie, die ihn zu der Zeremonie am 12. August begleitet hatte. Seine Frau Kyla Weber war genauso an der Seite des Schauspielers wie die beiden gemeinsamen Kinder, Tochter Locklyn (13) und Sohn Vernon (11). Auch Vaughns Eltern und die beiden Schwestern waren laut Medienberichten anwesend.

Vaughn feiert seine Familie "Meine wunderschöne Frau Kyla, ich bin so froh, dass du jetzt bei mir bist, ich bin so dankbar für dich und diese wunderbaren Kinder und für all das Lachen, das wir gemeinsam haben", sagte Vince Vaughn bei der Enthüllung seines Sterns. "So viel mir das alles auch bedeutet", so der Darsteller über die Ehrung, "Vernon und Locklyn, ihr müsst wirklich wissen, dass ihr das Wichtigste auf der Welt für mich seid." Seine Kinder seien vielleicht nicht so "lukrativ" wie das Dasein als Hollywoodstar und verschafften ihm "nicht den Zugang zu den Dingen, die diese Art von Dingen mit sich bringt", scherzte der Comedy-Spezialist. Aber: "Trotzdem seid ihr das Wichtigste und ich liebe euch sehr. Es ist toll, euch bei mir zu haben."

"Elternteil zu sein, ist eine große Freude" Der "Die Hochzeits-Crasher"-Star, der vor allem in der Frühzeit seiner Karriere oft ewige Junggesellen spielte, schwärmte schon öfter vom Vaterdasein. "Ein Elternteil zu sein, ist eine große Freude", sagte Vaughn Anfang dieses Monats in einem Interview mit der "New York Times". Vince Vaughn zeigt sich selten mit seiner Familie auf dem roten Teppich. Dafür muss es schon ein besonderer Anlass sein. Zum Beispiel 2015, als der Star seine Handabdrücke vor dem TCL Chinese Theatre in Los Angeles hinterließ. Und jetzt, bei der noch größeren Ehrung auf dem legendären Hollywood Walk of Fame.