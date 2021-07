In dem Statement betonte der Serienstar zudem, dass er keine Stimme für AutistInnen sein wolle, weil er sich dafür noch nicht gut genug mit der Thematik auskenne. "Die autistische Community (das weiß ich) wurde in der Geschichte oft untergraben. Es wurde für sie gesprochen. Das will ich nicht noch schlimmer machen. Ich hebe nur meine Hand und sage: 'Ich bin hier. Ich war hier (ohne es zu wissen)'", so Miller.

Inzwischen habe er verstanden, dass Autismus ein Teil von ihm ist, den er auch nicht ändern wolle. Er sei dankbar für alle Menschen, die ihn all die Jahre unterstützt hätten.

In den vergangenen Jahren sprach Miller in Interviews (wie beispielsweise 2013 gegenüber der "New York Post") oftmals über seine erlebten Depressionen.