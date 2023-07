Karriereflops als Rennfahrer und Schauspieler

Im Gegensatz zu diesem konnte Andrew Ridgeley nicht mehr an die musikalischen Erfolge von Wham! anknüpfen. Nach der Auflösung des Erfolgsprojekts stand ihm zunächst auch gar nicht der Sinn danach. Er verlegte seinen Wohnsitz ins sonnige Monaco und versuchte sich erfolglos als Formel-3-Rennfahrer. Im Anschluss ging er nach Amerika, um dort in Hollywood sein Glück als Schauspieler in der Filmbranche zu suchen.