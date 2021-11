1. Will Smith dachte einmal daran, seinem Vater etwas anzutun

"Mein Vater war gewalttätig, aber er war auch bei jedem Spiel, jeder Aufführung und jedem Konzert dabei", schreibt der Schauspieler.

"Er war Alkoholiker, aber er war bei jeder Premiere von jedem meiner Filme nüchtern", so Will Smith weiter. "Derselbe intensive Perfektionismus, der meine Familie in Angst und Schrecken versetzte, brachte jede Nacht meines Lebens Essen auf den Tisch."

Sein Vater sei auch seiner Mutter gegenüber gewalttätig geworden. Seine Eltern ließen sich letztendlich scheiden. Als der Vater von Will Smith später an Krebs erkrankte und der Schauspieler dabei half, ihn zu pflegen, spielte er laut eigenen Angaben mit dem Gedanken, ihm etwas anzutun. "Ich habe oben an der Treppe innegehalten. Ich könnte ihn runterstoßen und leicht damit durchkommen", so der Schauspieler über einen Moment, in dem er seinen Vater mit dem Rollstuhl schob. Die Wut und der Groll hätten aber schließlich nachgelassen und er habe seinen "Daddio" ins Badezimmer gefahren.