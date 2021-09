Smith wünschte sich "Harem von Freundinnen"

Will Smith erzählte, dass er eine "Selbstfindungsreise" machte, um seine Ehekrise mit Jada Pinkett zu bewältigen. Er mietete ein Haus in Utah und begab sich für 14 Tage in Isolation. In dieser Zeit arbeitete mit der Intimitätsberaterin Michaela Boehm zusammen. Der Sänger enthüllte, dass er in einer der Sitzungen zugab, sich einen "Harem von Freundinnen" zu wünschen.