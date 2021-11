Will Smith: "Habe mich nach dem Sex übergeben"

Will Smith packte in seiner kürzlich veröffentlichten Autobiografie "Will" einiges aus: Er sprach über seinen gewalttätigen Vater, über rasende Eifersucht auf den Rapper Tupac, der sich gut mit seiner Ehefrau Jada Pinkett Smith verstand, und über seine heimliche Liebe gegenüber einer viel älteren Schauspielkollegin.