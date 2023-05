76. Filmfestspiele Cannes: Wim Wenders hofft auf zweite Goldene Palme

Nach Ken Loach am häufigsten nach Cannes eingeladen

Wenders gehört zu den Filmemachern, die im Laufe ihrer Karriere am häufigsten nach Cannes eingeladen wurden - nur der Brite Ken Loach war noch häufiger an der Croisette vertreten. Mit dem melancholischen Roadmovie "Paris, Texas" mit Natassja Kinski gewann er 1984 als erster und bis dato einziger Deutsche die Goldene Palme in Cannes.

"Ich habe mit meinen Erfolgen mehr zu kämpfen gehabt als mit meinen Niederlagen. Paris, Texas war die Hölle. Ich habe drei Jahre lang nicht gewusst, wie ich weiterarbeiten soll", sagte Wenders später. Und dann schuf er 1987 mit einem Film ohne Handlung und ohne Drehbuch ein poetisches Meisterwerk: "Der Himmel über Berlin", in dem Bruno Ganz einen Engel spielt, gilt als einer der Klassiker des deutschen Kinos.