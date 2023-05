Mit Babybauch in Cannes: Claire Holt erwartet Kind Nummer drei

Claire Holt (34) ist zum dritten Mal schwanger. Die Schauspielerin präsentierte bei den Filmfestspielen von Cannes ihren Babybauch. Der "Vampire Diaries"-Star erschien auf dem roten Teppich der "The Killers of the Flower Moon"-Premiere in einem grauen Neckholder-Kleid von Lanvin mit langer Schleppe.

In ihren Instagram-Storys zeigte sie sich ebenfalls in dem Kleid, unter dem ihr Babybauch gut sichtbar ist, und schrieb dazu: "Ich bin glücklich, weil wir wachsen." In einem weiteren Post mit Schnappschüssen von sich aus Cannes erklärte die Schauspielerin: "Ich und Nummer drei."