"Ghostbusters"-Regisseur Ivan Reitman ist gestorben

"Ghostbusters"-Regisseur Ivan Reitman (1946-2022) ist am Samstag (12.2.) in Montecito, Kalifornien, friedlich im Schlaf gestorben, wie seine Familie der Nachrichtenagentur AP bestätigte. Der in der Tschecheslowakei geborene kanadische Filmregisseur und -produzent wurde 75 Jahre alt.

"Unsere Familie trauert über den unerwarteten Verlust eines Ehemannes, Vaters und Großvaters, der uns gelehrt hat, immer nach der Magie im Leben zu suchen", so seine Kinder Regisseur Jason Reitman (44), Schauspielerin Catherine Reitman (40) und Caroline Reitman (33) in einer gemeinsamen Erklärung. Mit der Mutter der drei, Schauspielerin Geneviève Robert, war Ivan Reitman seit 1976 verheiratet.

"Wir trösten uns damit, dass seine Arbeit als Filmemacher unzähligen Menschen auf der ganzen Welt Lachen und Freude gebracht hat. Während wir im Stillen trauern, hoffen wir, dass diejenigen, die ihn durch seine Filme kannten, ihn immer in Erinnerung behalten werden", heißt es in dem Statement weiter.