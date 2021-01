Nach Kritik: Zendaya spricht über Altersunterschied in Netflix-Drama

Bald auf Netflix

"Malcolm & Marie“ wurde in einer Luxus-Villa in Kalifornien gedreht und zeigt Zendaya das erste Mal in einer Rolle, in der sie als selbstbewusste Frau auftritt. "Euphoria"-Mastermind Sam Levinson schrieb das Drehbuch und führte Regie. Er setzt dabei auf einen Schwarz-Weiß-Look, der im Kontrast zum pompösen Szenen- und Kostümbild steht, und erweckt damit den Eindruck, als könnte es sich bei dem Drama um eine Dauerwerbesendung für Luxusartikel handeln.

"Malcolm & Marie“ erscheint am 5. Februar auf Netflix.