"Malcolm & Marie": Erster Trailer zur neuen Netflix Romanze

Am 8. Jänner veröffentlichte Netflix den ersten Trailer zu Sam Levinsons neustem Film "Malcolm & Marie“. Gespielt werden die beiden Titelcharaktere von John David Washington und Zendaya. Die Geschichte spielt am Premierenabend des neuen Filmes der Hauptfigur und erzählt von den Abgründen, die sich zwischen dem Liebespaar auftun. Dabei beschränkt sich das Geschehen auf eine Luxus-Villa in Kalifornien, in der sich das Paar einen Vorwurf nach dem anderen an den Kopf wirft.