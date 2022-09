Allison Janney: Die besten Filme mit der "Lou"-Darstellerin

"The Hours - Von Ewigkeit zu Ewigkeit" (2002)

"The Hours" ist die Adaption des mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Romans von Michael Cunningham. Die Geschichte handelt von drei Frauen aus verschiedenen Generationen (grandios: Julianne Moore, Meryl Streep und Nicole Kidman), die ein Schicksal verbindet: Sie alle führen ein unglückliches Leben, das von außen bestimmt wird und stehen in der ein oder anderen Art in Verbindung mit Selbstmord. Trotz der schwierigen Thematik von Depression, gibt der Film viel Hoffnung und wird als absolutes Meisterwerk bezeichnet.

Allison Janney ist hier in der Rolle von Sally Lester, der festen Freundin von Meryl Streeps Charakter zu sehen. Nicole Kidman schlüpft in dem Film in die Rolle von Virgina Woolf, die zu dem Zeitpunkt an "Mrs. Dalloway" schreibt und erhielt für ihre außerordentliche Performance einen Oscar.

"The Hours" kann man über Apple TV+ oder den Sky Store leihen oder kaufen.