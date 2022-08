"Lou": Erster Trailer zum neuen Netflix Action-Thriller

Allison Janney als Lou

Die Titelgebende Hauptrolle wird von Allison Janney gespielt. Janney spielte schon in über einhundert Filmen und Serien mit und kann auf eine abwechslungsreiche Karriere zurück blicken. Ihren Höhepunkt hatte sie 2018, als sie für "I, Tonya" mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde. In "Lou" übernimmt sie wieder eine Hauptrolle und zeigt sich von einer ihrer grimmigeren Seiten. An ihrer Seite sind unter anderem "Westworld"-Star Jurnee Smollett und Logan Marshall-Green zu sehen. Als Produzent fungierte "Star Trek"-Regisseur J.J. Abrams.

"Lou" erscheint am 23. September auf Netflix.