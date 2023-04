Zweite Staffel von "Andor"

Etwas mehr Geduld müssen Fans der umjubelten Serie "Andor" mit Diego Luna (43) aufbringen. Medienberichten zufolge könnte Staffel zwei im Sommer 2024 Premiere feiern. Serienschöpfer Tony Gilroy (66) sagte demnach in London, die Dreharbeiten hätten im November begonnen und liefen noch bis August. Anschließend werde die Arbeit an den neuen Folgen ein weiteres Jahr in Anspruch nehmen, sodass ein Starttermin im folgenden August realistisch sei.

"The Acolyte"

Ebenfalls 2024 wird die Serie "The Acolyte" bei Disney+ erscheinen, wie in London bekannt wurde. Die TV-Show von "Matrjoschka"-Serienschöpferin Leslye Headland (43) spielt am Ende der Hohen Republik, und damit vor den Ereignissen aus "Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung" (1999). "The Acolyte" soll ein Mystery-Thriller werden, in dem ein Jedi-Meister mit seinem vormaligen Padawan eine Reihe von Verbrechen untersucht - nur um einer versteckten Sith-Verschwörung auf die Schliche zu kommen. Die kommende Serie soll offenbar zumindest teilweise aus der Perspektive der legendären Jedi-Gegenspieler erzählt werden. Die Hauptrolle übernimmt Amandla Stenberg (24).