Nach dem absoluten Oscar-Gewinner "Everything Everywhere All at Once" kann die düstere Komödie von Martin McDonagh (und mit Colin Farrell und Brendan Gleeson) am meisten Oscar-Nominierungen aufweisen: ganze neun Stück an der Zahl! Einer der vielen Beweise, warum der Spielfilm einer der besten Filme der letzten Jahre ist.

Darum geht's: Zwei Freunde, die ihr ganzes Leben miteinander verbracht haben, geraten in eine Sackgasse, als der eine ihre Beziehung abrupt beendet, was für beide Konsequenzen hat.

Auch in unserer Filmkritik wird "Banshees of Inisherin" nur in höchsten Tönen gelobt!

"Banshees of Inisherin" befindet sich im Streaming-Angebot von Disney+. Auf Amazon Prime Video, Apple TV+, Maxdome und Sky Store kann das Drama gekauft werden. Hier geht's zum Film!