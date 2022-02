Die besten Streaming-Highlights Anfang März 2022

DER UNSICHTBARE FADEN (4. MÄRZ)

Regie: Marco Simon Puccioni

Mit: Filippo Timi, Francesco Scianna, Francesco Gheghi, Jodhi May, Valentina Cervi

Leone (Francesco Gheghi) ist 16 Jahre alt und lebt bei seinen beiden Vätern Simone (Francesco Scianna) und Paolo (Filippo Timi), nachdem ihn einst die Amerikanerin Tilly als Leihmutter auf die Welt brachte. Von früher Kindheit an erlebte der Bub die Kämpfe um Rechte von Regenbogenfamilien mit, an denen sich seine Familie beteiligte. Dieses Leben möchte Leone in einem kurzen Schulvideo schildern, das er gemeinsam mit seinem Freund Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli) dreht. Zugleich befindet sich Leone selbst in jener Lebensphase, in der er sich über seine eigene Sexualität klar werden muss. Und so muss Leone jenen "unsichtbaren Faden" reflektieren, der ihn mit all seinen Familienmitgliedern verbindet.

KALINA - DIE SEHNSUCHT IN MIR (8. MÄRZ)

Regie: Katarzyna Klimkiewicz

Mit: Maria Debska, Leszek Lichtota, Krzysztof Zalewski, Bartłomiej Kotschedoff, Katarzyna Obidzinska

Polen zu Beginn der 60er-Jahre: Kalina Jedrusik (Maria Debska) ist als Schauspielerin ein Star. Und auch privat läuft es bei der Künstlerin rund, hat sie doch mit Stanislaw Dygat (Leszek Lichota) einen liebenden Ehemann und darüber hinaus auch noch eine heiße Affäre mit einem jungen Sänger. Dieser Lebensstil stößt allerdings auch auf Feinde, und so erhält Kalina nach einem Auftritt mit tiefem Ausschnitt und Kreuz Auftrittsverbot im Fernsehen. Dahinter steckt ein frustrierter Beamter, der sich an der Schauspielerin rächen will.

QUEER EYE GERMANY, Staffel 1 (9. MÄRZ)

In den USA ist das lebensverändernde Format "Queer Eye" schon länger ein Hit. Nun gibt es den deutschen Ableger. Dabei machen sich Leni Bolt, David Jakobs, Jan-Henrik Scheper-Stuke, Aljosha Muttardi und Ayan Yuruk auf, grauen Mäusen und anderen Menschen ein vollkommenes Make-over zu verpassen. Ziel ist, damit einen neuen Lebensabschnitt einzuläuten. So verhilft das Rettungsteam in fünf Folgen etwa einem jungen Fußballtrainer beim Coming-out oder bringt das Liebesleben eines Alleinerziehers auf Vordermann. Das Wichtigste ist aber natürlich immer: Du selbst bleiben.

THE ANDY WARHOL DIARIES, Miniserie (9. MÄRZ)

Im Jahr 1968 wird der legendäre US-Künstler Andy Warhol angeschossen. Der damals 40-Jährige nimmt dieses Trauma zum Anlass, in einem Tagebuch über sein Leben und sein Empfinden zu schreiben. In der neuen Doku werden diese posthum 1989 veröffentlichten Aufzeichnung nun erstmals ausführlich für das Laufbild analysiert und Wegbegleiter wie Bob Colacello oder Jerry Hall befragt, um eines der ungewöhnlichsten Künstlerleben im 20. Jahrhundert nachzuzeichnen.