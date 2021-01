Unsere Streaming-Tipps zum Wochenende

Moonbase 8, Staffel 1

Im Mittelpunkt der sechsteiligen Satire im Stil von "The Office" stehen die drittklassigen Astronauten Skip (Fred Armisen), Rook (Tim Heidecker) und Cap (John C. Reilly), die in einer Mondbasis-Simulationsstation der NASA leben und sich große Hoffnungen machen, für eine Reise zum Mond ausgewählt zu werden. Sie trainieren unermüdlich für ihre Traum-Mission zum Mond, aber dabei kommt es immer wieder zu Vorfällen, die ihre Eignung für die Raumfahrt stark in Frage stellen. Die Serie des US-Senders Showtime ist nun bei Sky zu sehen.