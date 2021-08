Die besten Streaming-Highlights Anfang September 2021

DISNEY+:

"Only Murders In The Building", Staffel 1 (31. August)

Regie: Jamie Babbit

Mit: Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Aaron Dominguez, Vanessa Aspillaga

Wenn jemand in seiner Wohnung ermordet wird, ist das für die Nachbarn üblicherweise eher unerfreulich. Nicht so für Charles, Oliver und Mabel Mora: Die drei wohnen in einem exklusiven Haus an der Upper West Side und sind geradezu besessen von Verbrechen, Mord und Totschlag.

Als sich das Unaussprechliche direkt nebenan ereignet, ist es folglich klar, dass das Trio am Tatort etwas genauer hinschaut und den Hintergründen auf die Spur kommen will. "Only Murders in the Building" bringt das Dreigespann Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez für eine amüsant-turbulente Verbrecherjagd zusammen.