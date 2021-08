Amazon und HBO Max ziehen mit

Auch andere Streamingdienste drehen an den Gehaltsschrauben: So haben Denzel Washington und Will Smith laut "Variety" jeweils 40 Millionen US-Dollar für ihre Rollen in "The Little Things" und "King Richard" erhalten. Für seine Mitarbeit im kommenden vierten Teil der "Matrix"-Reihe soll Keanu Reeves zusätzlich zu seinen 12 Millionen noch erfolgsabhängige Boni erhalten. Auch Michael B. Jordan soll von Amazon Studios bereits 15 Millionen für "Without Remorse" erhalten haben.