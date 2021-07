Die besten Streaming-Highlights Mitte Juli 2021

"Naomi Osaka", Doku-Serie (13. Juli)

Regie: Garrett Bradley

Sie sorgt nicht nur mit ihren Leistungen am Platz regelmäßig für Schlagzeilen: Die Japanerin Naomi Osaka gehört seit längerem zur absoluten Weltspitze im Damentennis. Kürzlich hat sie sich jedoch von den French Open in Paris aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen und eingestanden, an Depressionen zu leiden.

Eine Welle der Unterstützung war die Folge dieses Outings, das den medialen wie psychischen Druck auf Profisportler zum Thema machte. Wer nun mehr über Osaka erfahren will, erhält dank der dreiteiligen Dokuserie von Garrett Bradley Gelegenheit. Zwei Jahre lang hat das Filmteam die Spitzensportlerin begleitet und zeigt die verschiedenen Facetten einer Athletin, die auf wie abseits des Platzes nie um ein klares Statement verlegen ist.

"A Classic Horror Story" (14. Juli)

Regie: Roberto De Feo, Paolo Strippoli

Mit: Matilda Lutz, Francesco Russo, Peppino Mazzotta, Will Merrick, Yuliia Sobol

In den Wäldern lauert das Böse - das gilt nicht nur für dunkle US-Gehölze, sondern auch das sonnendurchflutete Süditalien, wie die beiden Regisseure Roberto De Feo und Paolo Strippoli mit ihrer mit offenen Karten spielenden "Classic Horror Story" unter Beweis stellen. Dabei muss eine Gruppe von fünf zunächst Fremden nach einem Autounfall alsbald um ihr Leben kämpfen, als sie in einem undurchdringlichen Wald auf ein Holzhaus stoßen, in dem ein grausamer Kult sein Unwesen treibt. Eine klassische Horrorgeschichte eben.

"My Unorthodox Life", Staffel 1 (14. Juli)

Das Leben ultraorthodoxer Juden hat es nicht zuletzt dank Maria Schraders Netflix-Hitserie "Unorthodox" zu Bildschirmehren gebracht. Die neue Reality-Doku "My unorthodox Life" legt nun nach.

Im Zentrum steht Julia Haart, Chefin der Modegruppe Elite World Group, die einst Mitglied einer ultraorthodoxen Gemeinde war. Sie und ihre erwachsenen Kinder werden für die Produktion nun von der Kamera begleitet, die eine Geschichte zwischen Emanzipation und Kitsch einfängt.