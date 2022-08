Angesiedelt im zwielichtigen Milieu der Londoner Unterwelt, wirft "Snatch" einen ironischen Blick auf das bunte Treiben einiger großer und kleiner Gangster. Zwischen einem fehlgeschlagenen Diamantenraub, abgekarteten Boxkämpfen, dem Besitzer einer Schweinefarm, einem New Yorker Mafia-Boss und – nicht zu vergessen – einem temperamentvollen Hund entwickelt sich ein aberwitziges Verwirrspiel, bei dem am Ende keiner mehr so recht weiß, wer die Trümpfe in der Hand hält.



Brad Pitt spielt den irischen Vagabunden "One Punch" Mickey O'Neil, der mit seiner unschlagbaren Rechten zum Schrecken aller von Promotern abgesprochenen Boxkämpfe wird. An seiner Seite setzt Benicio del Toro als spielsüchtiger Mafiosi Franky Four Fingers einen großen Diamanten-Coup in den Sand, was für ihn fatale Konsequenzen nach sich zieht und seinen Boss Avi dazu zwingt, widerwillig sein geliebtes New York zu verlassen und sich auf den Weg nach London zu machen.