"Fight Club" erhielt nach China-Zensur das Originalende zurück

"Fight Club" hat nun auch in China sein originales Ende zurück: Nach heftiger Kritik von Internetnutzern an besonders plumper Zensur strahlt die chinesische Streaming-Plattform Tencent Video den Kultfilm nun wieder im Original aus - samt zivilisationskritischer Schlussszene. Eben jene war in China im vergangenen Monat durch eine Art Epilog ersetzt worden, wonach die Polizei die Anschlagspläne des Filmhelden vereitelt habe.

In der düsteren Schlussszene des Originals bringt der von Edward Norton gespielte namenlose Erzähler sein eingebildetes, von Brad Pitt gespieltes Alter Ego um und sieht dann dabei zu, wie Bomben mehrere Hochhäuser zerstören. Der Plan der Filmfigur, die moderne Zivilisation zu Fall zu bringen, scheint also aufzugehen.