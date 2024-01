Derzeit lässt uns ein Survival-Thriller auf Netflix mitfiebern, ob es eine Gruppe von Sportler:innen gelingen wird, sich aus einer Notlage zu befreien: Nach einem Flugzeugcrash sitzen ein paar überlebende Passagier:innen in den Anden inmitten von Schnee und Eis fest. "Die Schneegesellschaft" zeigt uns, wie sie in einer der härtesten Umgebungen der Welt dazu gezwungen werden, zu extremen Maßnahmen zu greifen – unter anderem müssen sie sich vom Fleisch der menschlichen Leichen ernähren, um überleben zu können.

Diese als "Das Wunder der Anden" in die Geschichte eingegangene Katastrophe wurde bereits mehrmals verfilmt, der Netflix-Thriller des spanischen Regisseurs J.A. Bayona ist also bei weitem nicht die erste Film-Verarbeitung dieses wahr gewordenen Alptraums, der zeigt, zu was Menschen in Extremsituationen fähig sind.