Diese 5 Erotik-Filme auf Netflix heizen euch ein

Einige von euch werden an dieser Stelle genervt mit den Augen rollen – und ja, wir können es verstehen. Der polnische Erotik-Thriller "365 Tage" (OT: "356 dni") gehört zum Schlechtesten, was Netflix in den letzten Jahren auf den Markt gebracht hat. Und trotzdem löste der Erotikstreifen, der unverhohlen auf den Spuren von "Fifty Shades of Grey" wandelt und gar als dessen ebenbürtiger Nachfolger gefeiert wird, bei seiner Veröffentlichung einen Hype aus, der wohl auch auf oberster Netflix-Etage für Verwundern gesorgt haben dürfte.

Dabei ist das Geheimnis im Grunde keines, spielt "356 Tage" doch wirklich alle Stückerl, die ein Erotikfilm seit geraumer Zeit scheinbar mitbringen und auch bedienen muss: Eine naive junge und wunderschöne Frau, die sich nach Abenteuer in ihrem Leben sehnt. Der ober-sexy Ober-Bad-Boy, unter dessen rauer Schale ein Herz aus Gold schlägt. Panorama-Bilder, wie von Urlaubskarten geklaut. Seichte Dialoge, mitunter so hölzern und dümmlich, dass sie unfreiwillig komisch wirken. Eine plumpe und durch und durch unrealistische Story (Entführungsopfer hat 365 Tage lang Zeit, um sich in den brutalen Mafia-Boss zu verlieben), die sich von Porno-ähnlicher Sexszene zu Porno-ähnlicher Sexszene (ohne jemals "alles" zu zeigen!) hangelt. Genau diese Szenen sind aber so täuschend echt, so leidenschaftlich gefilmt und gespielt, dass man sich ihrem Bann nur schwer entziehen kann.

Problematisch ist aber, dass sexuelle Gewalt und Gewalt gegen Frauen im Allgemeinen in "365 Tage" stark romantisiert wird. Deshalb: Unbedingt mit dringend notwendiger Distanz ansehen – und immer dran denken: "356 Tage" wäre in den 1990ern Samstagnacht auf RTL 2 gelaufen.

