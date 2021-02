Die 10 legendärsten Film-Orgasmen aller Zeiten

1. "Harry und Sally" (1989)

Der wohl berühmteste Orgasmus in der Filmgeschichte – und jene Szene, die weltweit Männer mit geknicktem Ego und Frauen mit Empowerment-Grinsen zurückließ. In aller Öffentlichkeit, mitten in einem Restaurant, beweist Sally (Meg Ryan, die dank dieser Szene zum Superstar wurde) Harry (Billy Crystal), wie leicht es Frauen fällt, irritierend echt einen Orgasmus vorzutäuschen – und wie naiv der Mann drauf reinfällt.

Und obwohl auch Ryan nicht mit übertriebener Gesichtsakrobatik spart, unterscheidet sich ihr Film-Orgasmus erfrischend vom Großteil der weiblichen Höhepunkte á la Hollywood – schon allein deshalb, weil hier Sally keinen Zweifel daran lässt, dass sie es ist, die die Lust-Zügel in der Hand hat, die über ihre Sexualität verfügt und die sich weigert, post coitum dümmlich aus der (Bett-)Wäsche zu schauen. 1989 war das keine Selbstverständlichkeit – und ist es manchmal auch heute nicht.

Apropos 1989: Angeblich verließen gar nicht wenige Zuseher damals den Kinosaal, weil sie von der Szene so derart peinlich berührt waren. Ryan selbst hingegen empfand beim Drehen keine Scham. Im Gegenteil: Sie selbst hatte die Idee zur Szene und...nun ja...stöhnte einfach drauflos. Der begeisterte Regisseur Rob Reiner ließ seinen Star machen und die Kamera laufen.

Bis heute legendär (und in den vergangenen Jahren mit zahlreichen popkulturellen Verweisen geadelt) ist natürlich auch die Reaktion der Dame am Nebentisch: "Ich will genau das, was sie hatte!"

