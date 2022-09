Und das Star-Karussell dreht sich auf Netflix munter weiter. Denn obwohl das Streamingportal mit sinkenden UserInnen-Zahlen und Image-Problemen arg zu kämpfen hat, scheint es weiterhin keine Probleme zu haben, große Namen an Bord zu holen: Nach (unter anderem) Ryan Reynolds, Gal Gadot, The Rock, Kristen Bell, Adam Sandler, Jennifer Aniston, Robert De Niro, Al Pacino und kürzlich Mila Kunis gehören nun auch Eddie Redmayne und Jessica Chastain zur prominenten Netflix-Familie.

Ihr gemeinsamer Film "The Good Nurse" (nicht zu verwechseln mit der Ärzte-Dramedy "The Good Doctor" mit Freddie Highmore; auch mit den Serien-Perlen "The Good Wife" und "The Good Fight" hat der Streifen nix am Hut!) erscheint am 26. Oktober auf Netflix.

Hier ist der Trailer: