"Murder Mystery 2" auf Netflix: Lohnt sich die Krimi-Komödie?

Witzige Krimi-Komödie

Bei diesem Film ist der Name Programm. Nach dem Riesenerfolg des ersten Teils aus dem Jahr 2019, dürfen sich Fans nun auf die Fortsetzung freuen. Wer jedoch den ersten Teil verpasst hat, muss sich keine Sorgen machen, da "Murder Mystery 2" keine direkte Fortsetzung des Originals ist. Man hat zwar ein größeres Sehvergnügen, wenn man die ein oder andere Nebenfigur aus dem ersten Teil wiedererkennt, aber inhaltlich kann man sich auf eine völlig neue Geschichte einlassen.

“Murder Mystery 2” bleibt seinem Vorgänger jedoch stilistisch treu. Während man rätselt, wer hinter den Verbrechen steckt, bekommt man Pointen im Minutentakt serviert. Ganz in der Krimi-Tradition des Who done it? (Wer hat es getan?), darf das Publikum seine eigenen Theorien zum/zur Bösewicht:in entwickeln und muss seine Vermutungen im Laufe der Handlung immer wieder überdenken. Die Mischung aus Humor und Spannung kreiert hir ein extrem unterhaltsames Filmerlebnis.