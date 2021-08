Die 13 besten Hochzeitsfilme aller Zeiten:

My Big Fat Greek Wedding (2002)

Griechin Toula (Nia Vardalos) wächst in einer streng traditionellen Familie auf und arbeitet auch noch in einem griechischen Restaurant in Chigaco. Als sie sich in den Nicht-Griechen Ian (John Corbett) verliebt, stehen ihre Verwandten Kopf – und das nicht gerade vor Freude! Trotz deren Widerstand wollen Toula und Ian heiraten. Bevor es so weit ist, gilt es aber, einen Kulturclash erster Güte zu überstehen – und zwar für beide Seiten!

Diese Rom-Com über Generationen- und Kulturkonflikte sowie weibliche Rollenbilder ist überaus Intelligent und trotzdem wunderbar komisch. Basierend auf der wahren Lebensgeschichte von Nia Vardalos, die auch das Drehbuch verfasste.

