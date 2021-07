Die 8 besten Stand-up-Comedy-Shows auf Amazon Prime:

Rob Delaney: Jackie (2020)

Der KritikerInnen-Liebling packt in diesem als Serie verpackten Stand-up-Special über die Freuden und Schrecken seines Lebens in London aus: im Tee schwimmen, übers Ohr gehauen werden, die Monarchie, Vater und Ehemann sein, der Aufstieg des Sexbots und das Verschwinden seines Freundes Jackie.

Das ist alles unterhaltsam und gerade so frech, dass es nicht prüde ist, aber auch niemandem wirklich weh tut. Delaney ist ein Meister darin, menschliche Unzulänglichkeiten zu entdecken und in humorvolle Geschichten mit Identifikationsfaktor zu verpacken. Öfters eher leise als laut, aber immer sehr pointiert. Nur bei seiner Erinnerung an ein Treffen mit Bill Cosby schluckt man gewaltig.

Das erwartet euch: “Because in America, if you get sick, even if you have good private, 'good' private insurance, you still have to take your credit cards, and your mom’s credit cards and your neighbor’s credit cards, and melt them down, and fashion them into a kayak that you paddle into the hospital and beg them to help you.” (über seine Liebe zum britischen Gesundheitssystem)

