Göttliche Prüfungen vor der Apokalypse

Seid vorgewarnt: Hier geht es wirklich um die letzten Dinge und der großen Boss in eigener Gestalt mischt mit. Bereits in Episode 2 der vierten Staffel wurde enthüllt, dass niemand Geringerer als Gott hinter den Vorfällen rund um Flug 828 steckte.

Der Allmächtige war offenbar mit dem Gang der Erdendinge überhaupt nicht zufrieden und hatte beschlossen, dass es mal wieder an der Zeit für eine seiner genialen (oder gemeinen) Prüfungen sei; wir erinnern uns da noch gut an die Sintflut – wenn auch nicht persönlich, so doch an die Schilderungen aus der Bibel.

Auch diesmal machte er keine halben Sachen, sondern begann die Apokalypse einzuleiten, wie die globalen Vulkanausbrüche bewiesen. Nur die Passagiere des besagten Fluges sollten eine letzte Chance erhalten und konnten sich als Retter der Menschheit erweisen. Auf ihr Verhalten kam es an, um den Allmächtigen davon zu überzeugen, unserer Erdenspezies doch noch eine Chance zu geben.