Die 5 besten Reality-Shows auf Amazon Prime

Making the Cut (seit 2020)

Top-Model Heidi Klum und Mode-Experte Tim Gunn haben die Designer-Reality-Show "Project Runway" an den Nagel gehängt, um bei Amazon Prime mit einer Designer-Reality-Show durchzustarten. Klingt ein bisschen absurd, aber immerhin bleibt die Schusterin Klum bei ihren Leisten und tut weiterhin das, was sie am besten kann: Als personifizierter Mix aus taffer Business-Woman und nettem Mädel von nebenan hoffnungsvolle Jung-Talente zu fördern, aber auch zu kritisieren – und dabei stets bildhübsch auszusehen. Prominente Gast-Juror*innen dürfen natürlich auch nicht fehlen: hier sind es unter anderem Naomi Campbell und Nicole Richie.

In "Making the Cut" geht's im Gegensatz zu "Project Runway" um die Welt: Klum und Gunn nehmen zwölf internationale Mode-Designer*innen mit in die Fashion-Metropolen Paris, New York und Tokio. Dort müssen die Kandidat*innen beweisen, ob sie das Zeug dazu haben, eine internationale Modemarke aufzubauen. Praktisch und geschäftstüchtig von Amazon: Die wöchentlichen Gewinner-Outfits sind direkt im "Making the Cut"-Store auf Amazon erhältlich. So baut man eben auch eine Bindung zu den Zuseher*innen auf! Am Ende winkt dem Gewinner/der Gewinnerin der Show stolze eine Million US-Dollar!

