Die 10 besten Reality-Shows auf Netflix

Finger weg! (seit 2020)

Zehn junge, gut aussehende Singles kommen in einem Strandparadies zusammen, um ihren "exotischsten und erotischsten Sommer aller Zeiten" (O-Ton Netflix) zu erleben. Aber es gibt einen Haken: Alle haben Bindungsprobleme und lassen sich normalerweise nur auf die schnelle Nummer ein. Wenn sie aber die Siegerprämie von 100.000 Dollar kassieren wollen, müssen sie für die Dauer ihres Aufenthalts alle oberflächlichen Techtelmechtel sein lassen. Kein Geknutsche, kein Petting und kein Sex – welcher Art auch immer – sind erlaubt. Mit jedem Fehltritt sinkt die Siegerprämie.

Beinahe keine/r der Kandidat*innen ist wirklich sympathisch, dafür sehen sie durch die Bank gut aus. So bieder "Terrace House", so voyeuristisch ist "Too hot to handle": Außer durchtrainierten Körpern, verrückt spielenden Hormonen, heißen Sozial-Interaktionen und den in einem solchen Format nicht fehlen dürfenden großen Egos spielt sich hier nicht viel ab. Aber das ist schon genug und reicht auf jeden Fall aus, um mit Spannung und eigenen Hormonwallungen der nächsten Folgen entgegenzufiebern. Dass hier natürlich reichlich seitens des Produktionsteams in die Handlung eingegriffen wird, versucht Netflix gar nicht erst zu verstecken – und vielleicht ist es diese Offenheit (neben all den schönen Menschen), die das Format so anziehend macht. Durchaus originell ist auch der weibliche Anstands-Wauwau in Form einer Art künstlichen Intelligenz.

Übrigens: Netflix bestätigte unlängst, dass die (nicht zuletzt dank der Pandemie) erfolgreiche Reality-Show bereits um zwei Staffeln verlängert wurde!

