Die 5 besten Mafia-Filme auf Amazon Prime

Once Upon a Time in America (1984)

Weiter geht's mit gleich noch einem Klassiker – und einem weiteren Film, dessen Handlung sich über viele Jahrzehnte erstreckt. Und, ach ja: einem weiteren Mafia-Film mit Robert De Niro in der Hauptrolle. Diesmal wird auf drei eng ineinander verwobenen Zeitebenen – 1922, 1933 und 1968 – erzählt, wie zwei jüdischer Teenager die New Yorker Armenviertel hinter sich lassen und daraufhin mithilfe krimineller Machenschaften (die sich natürlich stets der Gesellschaftspolitik ihrer jeweiligen Zeit anpassen) zu schnellem Reichtum und Einfluss kommen. Sie werden zu großen Namen in der Mafia-Szene – aber ihre Freundschaft wird bald nie mehr so sein, wie sie früher war, irgendwann einmal in Amerika.

"Once Upon a Time in America" (auch unter "Es war einmal in Amerika" bekannt) bildet gemeinsam mit "Spiel mir das Lied vom Tod" (1968) und "Todesmelodie" die "Amerika-Trilogie" von Regisseur Sergio Leone, wobei dieser Film den krönenden Abschluss bildet. Leones Opus Magnum dauert vier Stunden, mitunter gibt es die eine oder andere Länge, aber dank der Komplexität und tollen Schauspieler*innen fesselt er trotzdem ungemein. Die Spannung bezieht "Once Upon a Time in America" nicht nur aus dem Spiel mit den verschiedenen Zeitebenen, sondern vor allem aus den Beziehungen zwischen den beiden Freunden. Hier werden Gangster menschlich, aber trotzdem nicht verharmlosend dargestellt. Insgesamt beinahe zehn Jahre lang arbeitete Leone am Film.

Wie das oft ist mit Meisterwerken, wurde auch dieses bei seinem Erscheinen nicht gewürdigt: An den Kinokassen floppte der Film, trotz diverser Kürzungen und umgeschnittener Alternativ-Versionen blieb er erfolglos. Erst nach dem Tod des Regisseurs wurde die Genialität dieses Mafia-Epos erkannt.

