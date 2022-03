"Toy Boy": 8 ähnliche Serien, die du als Fan lieben wirst

Österreich ist im Toyboy-Fieber – zumindest was Serien betrifft: In den aktuellen Netflix-Charts befindet sich die erotische spanische Thriller-Serie "Toy Boy" weit vorne.

Die ZuschauerInnen dürften an den effektiv in Szene gesetzten männlichen Körpern, am feurigen Temperament der SchauspielerInnen und an Telenovela-würdigen überbordenden Gefühlen also Gefallen finden. Bei allem optischen Hochgenuss ist es aber natürlich die nervenaufreibende Frage, wer und was denn nun hinter dem Mordfall steckt, die die Fans an der (Stripper-)Stange hält.