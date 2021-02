Diese 14 Filme wirst du als Nerd lieben

Zurück in die Zukunft (1985, 1989, 1990)

Teenager Marty McFly, ohnehin geplagt von typischen Teenie-Problemen, reist gemeinsam mit dem exzentrischen Doc Brown in dessen Zeitmaschine in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft – und erfährt am eigenen Leibe, dass man besser nicht mit und an Timelines herumpfuschen sollte. So verhindert Marty beispielsweise im ersten Teil beinahe die eigene Geburt.

Die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie ist ein Meilenstein im Komödien-, vor allem aber im Zeitreisen-Genre: Zahllose Filme orientieren sich heute noch an der Prämisse, dass Zeitreisen zu verheerenden Konsequenzen führen können. Obwohl bereits rund 30 Jahre alt, überzeugt das dichte Drehbuch immer noch durch zahlreiche Querverweise, originelle Ideen, leichtfüßigen Humor und einen Mix aus SciFi- und Romantic-Comedy. Michael J. Fox erlangte mit der Rolle des Marty McFly Weltruhm. Auch Kollege Christopher Llyod war danach nie mehr so überzeugend wie in seiner Paraderolle des verrückten Doc Brown. Must-See!

Der erste Teil ist hierzulande bei Netflix und Amazon Prime zu sehen. Den zweiten und dritten Teil könnt ihr auf Amazon Prime streamen.

