Valentinstag: Die 7 besten Filme für den Tag der Liebe

Als Cal Weaver (Steve Carel) erfährt, dass seine Frau Emily (Julianne Moore) ihn betrogen hat und die Scheidung will, löst sich seine vermeintlich perfekte Welt in Luft auf. Weil der unglückliche Vater sein Selbstmitleid an einsamen Abenden in einer Bar ertränkt, nimmt ihn der attraktive, zehn Jahre jüngere Aufreißer Jacob Palmer (Ryan Gosling) unter seine Fittiche: Er will Cal helfen, seine Frau zu vergessen und ein neues Leben zu beginnen. Und er demonstriert ihm, welche Möglichkeiten sich dadurch eröffnen: willige Frauen, maskuline Drinks und ein Gefühl für Stil, wie man es in der Abteilung für Herrenoberbekleidung sicher nicht entwickeln kann.

"Crazy, Stupid, Love“ schafft es kaum wie eine andere romantische Komödie, Humor und Emotionen derart geschickt miteinander zu verbinden, sodass der Film beiden Ansprüchen gerecht wird. Ein fantastisches Ensemble gepaart mit selbstreferenziellen Dialogen, die den Dramen der Figuren den Pathos nehmen, machen diesen Liebesfilm zu einem zeitlosen Klassiker.

