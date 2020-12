"The Wilds": So reagieren Twitter-UserInnen auf die neue Amazon-Serie

Eine einsame Insel und eine Gruppe Überlebender nach einem Flugzeugabsturz – klingt nicht unbekannt. Die Serie soll tatsächlich ein Mix aus "Pretty Little Liars", "Lost" und dem Literaturklassiker "Herr der Fliegen" sein.

Glaubt man Fans auf Twitter, überzeugt die Serie durch Spannung, Liebesdramen und gelungene Überraschungsmomente.

"Würde doch nur eine Welt existieren, in der eine Serie die Aussage 'Ich bin eine Frau und habe etwas zu sagen' und Schwesternschaft vereint. Oh warte, die gibt es: #thewilds" twittert eine Userin. "Leute, ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich von 'The Wilds' überzeugt bin!!! Ihr müsst es sofort binge-watchen!! Ich habe so viele Fragen...", schreibt ein weiterer User.

Eine andere Nutzerin meint: "Die Ankündigung, dass eine zweite Staffel von 'The Wilds' kommt, rettet gerade 2020."