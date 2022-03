Hier kannst die die "Vorstadtweiber" anschauen

Die erste bis vierte Staffel der österreichischen "Desperate Housewives" (Nina Proll, Maria Köstlinger, Gerti Drassl, Julia Stemberger uvm.) sind auf der Streaming-Plattform flimmit allen AbonnentInnen verfügbar. Hier geht's direkt zur Serie.

Das große Finale in Doppelfolgen wird am 14. März zur Primetime auf ORF1 gezeigt und ist anschließend für sieben Tage kostenlos in der ORF-TV-Thek zu sehen.